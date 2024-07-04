Пловчиха из Азербайджана заняла 3 место на Олимпиаде в Париже

Азербайджанская спортсменка по плаванию вольным стилем Марьям Шейхализадехангях заняла 3 место на парижской Олимпиаде. Это ее вторая Олимпиада и лучший результат.

Сегодня на Олимпиаде в Париже прошли соревнования по плаванию. Спортсменка из Азербайджана Марьям Шейхализадехангях заняла почетное 3 место на дистанции 50 метров вольным стилем. Пловчиха прошла дистанцию за 27,76 сек.

«По сути, гонка прошла для меня неплохо. На дистанции 50 метров, которую я проплыла, соревновались 79 спортсменов. Это говорит о высокой конкуренции"

- Марьям Шейхализадехангях

Для нее это была вторая Олимпиада в жизни и лучший результат. В будущем она нацелена выступать еще лучше.

К сожалению, спортсменка завершила свое участие в играх во Франции, так как не вошла в список 16 лучших спортсменов из 79 участников. С учетом других результатов ее выступлений она заняла 35 место в общем зачете.