Массовое отравление грибами произошло на Кубани

Роспотребнадзор сообщил об отравлении 9 человек маринованными грибами в Мостовском районе Краснодарского края. Пострадавшие госпитализированы.

Девятерых любителей маринованных грибов госпитализировали в Краснодарском крае. По данным регионального управления Роспотребнадзора, ЧП произошло в Мостовском районе. В этой связи эксперты напомнили любителям тихой охоты правила безопасности.

«Все принесенные домой грибы в тот же день переберите, выкиньте червивые, перезревшие, пластинчатые, дряблые, неизвестные, несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали»

– Роспотребнадзор по Краснодарскому краю

Кроме того, собирать грибы рекомендуется вдали от населенных мест, в лесах или полях, где не проходят дороги и магистрали. Такой подход позволит избежать загрязнения грибов вредными веществами.

При выборе грибов для сбора важно придерживаться принципа выбора только хорошо знакомых видов. Это позволит избежать попадания ядовитых грибов. Не стоит пробовать съедобные грибы «на вкус», так как некоторые ядовитые виды могут быть слабоядовитыми и проявиться не сразу. Важно собирать грибы целиком с ножкой, чтобы иметь возможность провести более детальную идентификацию выбранного экземпляра.

Грибы следует аккуратно их очистить, избавив от почвы и других загрязнений. Хранить грибы лучше всего в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.