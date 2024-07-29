Умар Кремлев пообещал строгое наказание для избивших в Феодосии чемпиона Европы по боксу

В Феодосии неделю назад был тяжело избит чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали. Из-за перелома орбитальной кости он не сможет больше заниматься боксом. Президент IBA Умар Кремлев заверил журналистов, что преступников обязательно найдут и накажут по закону.

Сегодня стало известно о драке с участием чемпиона Европы 2024 года по боксу (до 54 кг) Дмитрия Двали, произошедшей в Феодосии неделю назад – 28 июля.

Рано утром Двали в сопровождении тренера дел пробежку по набережной Феодосии, куда прибыл для проведения мастер-класса по боксу, и заметил, как большая группа – около 15 человек – бьет ребенка. Спортсмены вмешались и в результате тоже были избиты. Тренеру преступники сломали руку, а Двали получил крайне серьезное повреждение обоих глаз.

Как пишет ТАСС, из-за инцидента 23-летний Дмитрий Двали более не сможет заниматься боксом: после перелома орбитальной кости один из глаз даже после серии операции сможет видеть в лучшем случае только силуэты. Второй глаз в лучшем состоянии, но его зрение тоже находится под угрозой.

Президент IBA Умар Кремлев уже заявил, что преступники, избившие неизвестного мальчика, Дмитрия Двали и его тренера, будут обязательно найдены и строго наказаны в соответствии с УК РФ. Также он отметил, что боксерская ассоциация поможет пострадавшему чемпиону Европы всем, что понадобится.

"Двали совершил достойный поступок, он пытался помочь человеку, попавшему в беду, поступил как настоящий мужчина, он является примером поведения для всех мужчин"

– Умар Кремлев