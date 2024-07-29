Россиянка и ее дочь попали под колеса мотоцикла в Турции

Мотоциклист сбил в Турции гражданку России, переходившую дорогу вместе со своей дочерью. В результате происшествия женщина получила различные травмы.

В Турции мотоциклист наехал на россиянку и ее дочь. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Происшествие случилось в ночь с 3 на 4 августа в городе Аланья.

Согласно предварительной информации, женщина вместе со своим ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Кызлар Пынары, передает Yeni Alanya.

В результате инцидента женщина получила тяжелые травмы.