Россиянка и ее дочь попали под колеса мотоцикла в Турции

Мотоциклист сбил в Турции гражданку России, переходившую дорогу вместе со своей дочерью. В результате происшествия женщина получила различные травмы.
В Турции мотоциклист наехал на россиянку и ее дочь. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Происшествие случилось в ночь с 3 на 4 августа в городе Аланья.
Согласно предварительной информации, женщина вместе со своим ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу в районе Кызлар Пынары, передает Yeni Alanya.
В результате инцидента женщина получила тяжелые травмы.