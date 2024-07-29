КСИР опроверг версию о бомбе, заложенной в резиденцию Исмаила Хании

Иранские военные следователи установили, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был взорван в Тегеране реактивным снарядом, а не заложенной в здании бомбой. При этом они пока не знают, какая военная техника использовалась для запуска снаряда и как она была доставлена в самое сердце Исламской Республики.

Корпус стражей исламской революции распространил сегодня предварительные данные следствия по делу об убийстве руководителя политического крыла ХАМАС Исмаила Хании. Эксперты КСИР пришли к заключению, что на резиденцию, где Исмаил Хания ночевал после участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, был сброшен реактивный снаряд.

Таким образом КСИР опроверг появившуюся в западных СМИ версию о том, что в резиденцию задолго до прибытия Исмаила Хании в Иран была заложена мощная бомба, в установке которой участвовали подкупленные израильской разведкой иранские силовики.

Следствие оценило массу боеголовки, погубившей Исмаила Ханию, всего в 7 кг. В КСИР особо подчеркнули, что реактивный снаряд был запущен вне резиденции.

При этом в Корпусе стражей исламской революции не уточнили, из какого оружия либо с какого летательного аппарата мог быть запущен этот снаряд и как убийцы смогли доставить его в столицу Ирана.

Напомним, ранее в КСИР возложили вину за гибель Исмаила Хании на Израиль и США. При этом ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве не дают никаких официальных комментариев по инциденту.