Органы безопасности Ирана замечены в связях с «Моссадом»

Британское издательство утверждает, что сотрудники иранской службы разведки были наняты «Моссадом» для помощи в убийстве Исмаила Хании в Тегеране. После установки взрывчатых устройств они спешно покинули страну.

Служба израильской разведки «Моссад» обратилась к сотрудникам иранских органов безопасности для установки бомбы в резиденции Исмаила Хании в Тегеране, где тот остановился, передало британское издание The Daily Telegraph.

Известие о гибели главы политбюро организации Хамас появилось 31 июля. Иран возложил ответственность за удар по его дому на Израиль.

The Daily Telegraph передала, что первоначально израильская разведка хотела ликвидировать лидера еще весной, когда он посещал похороны бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы.

Сотрудники разведки Ирана спешно покинули страну после установки в доме Хании взрывных устройств, однако продолжали поддерживать контакты в столице для осведомления о прибытии в резиденцию лидера Хамаса. Бомбы были расположены сразу в трех комнатах.