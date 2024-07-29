Владельца сгоревшей квест-комнаты арестовали в Дагестане

В Дагестане продолжается расследование уголовное дело по факту гибели двух девушек, проходивших квест. Владелец заведения заключен под стражу на полтора месяца.

В Дагестане арестовали владельца квест-комнаты, где две недели назад погибли две девушки. Об этом рассказали 4 августа в Верховном суде республики.

"Ленинский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении владельца квест-комнаты, в которой после пожара пострадали люди. Он заключен под стражу <…> до 21 сентября"

– ВС РД

В СУ СКР по региону отметили, в мужчине предъявят обвинение в ближайшее время.

Трагедия в квест-парке в Махачкале

В ночь с 21 на 22 июля в заведении вспыхнул пожар, когда там проходил очередной квест. На тот момент в комнате находились две пары. В результате происшествия погибли две девушки.