Азербайджан обогнал Россию и Словакию в рейтинге УЕФА

Азербайджан обошел Россию в рейтинге УЕФА. Это произошло благодаря успехам азербайджанских клубов в квалификации еврокубков.
Изменения произошли в рейтинге УЕФА после сыгранных квалификационных матчей в еврокубках с участием азербайджанских команд.
Азербайджан благодаря победам ФК "Зиря", "Сабаха" и "Карабаха" заработал 1,625 очков и увеличил свой рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА до 18 375.
Стоит отметить, что успех азербайджанских клубов позволил Азербайджану подняться на два пункта в рейтинге и обойти Россию и Словакию.