Вестник Кавказа

Азербайджан обогнал Россию и Словакию в рейтинге УЕФА

Азербайджан обогнал Россию и Словакию в рейтинге УЕФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан обошел Россию в рейтинге УЕФА. Это произошло благодаря успехам азербайджанских клубов в квалификации еврокубков.

Изменения произошли в рейтинге УЕФА после сыгранных квалификационных матчей в еврокубках с участием азербайджанских команд.

Азербайджан благодаря победам ФК "Зиря", "Сабаха" и "Карабаха" заработал 1,625 очков и увеличил свой рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА до 18 375.

Стоит отметить, что успех азербайджанских клубов позволил Азербайджану подняться на два пункта в рейтинге и обойти Россию и Словакию.

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