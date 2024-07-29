Азербайджан дебютирует в прыжках на батуте на ОИ

Сегодня исторический день для азербайджанской гимнастики: спортсменка из АР впервые выступит на Олимпийских играх в прыжках на батуте. Честь страны будет защищать Сельджан Махсудова.

Сегодня впервые в истории представитель, а точнее представительница Азербайджана примет участие в Олимпийских играх в прыжках на батуте.

Азербайджан представит в Париже Сельджан Махсудова. Сначала она выступит в квалификации – на этом этапе спортсмены поборются за право попасть в финал.

Квалификационные выступления начинаются в 13.00 мск. В них примут участие 16 спортсменок. В финал пройдут восемь батутисток, которые наберут больше всего баллов.

Они сразятся за медали ОИ в Париже в 14.50 мск.

Напомним, на данный момент в копилке олимпийской сборной Азербайджана две медали – и обе золотые. Их завоевали дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев.