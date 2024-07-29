Два землетрясения потрясли ранним утром Турцию

Турецкие сейсмологи зарегистрировали сегодня утром два землетрясения. Они произошли с интервалом в час.

Утром 4 августа в Турции произошло два землетрясения. Об этом сказано на сайте Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

Первые толчки произошли в 06:25 по местному времени (совпадает с московским) в районе Акдениз провинции Мерсин. Их магнитуда составила 3,9. Очаг залегал на глубине 7,2 тыс метров.

В 07:31 сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 в провинции Болу. Его очаг располагался на глубине 6,9 тыс метров.