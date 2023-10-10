Политбюро ХАМАС пока возглавит Халед Машааль

Политбюро палестинского радикального движения ХАМАС возглавит харизматичный Халед Машааль, но его назначение скорее всего будет временным, сообщили сегодня в МИД Турции.

Руководство радикального палестинского движения сопротивления ХАМАС назначило главой политбюро организации Халеда Машааля – яркого харизматичного политика, который в свое время и вывел движение на международную арену и пережил покушение, сейчас он возглавляет политическое крыло ХАМАС.

Впрочем, на этом посту Машааль скорее всего окажется временно, в статусе исполняющего обязанности, заявил после встречи с ним в Катаре на похоронах Исмаила Хании глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Машааль уже занимал этот пост до 2017 года, его как раз и сменил Исмаил Хания.