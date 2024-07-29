Вестник Кавказа

В Израиле рассчитали дату нового нападения Ирана

В Израиле рассчитали дату нового нападения Ирана
© Фото: IRNA
Иран нападет на Израиль во второй раз на Девятое ава – памятную дату разрушения обоих Иерусалимских храмов – в расчете, что израильтяне будут заняты религиозными делами. Такой прогноз распространили израильские СМИ.

Израильское издание The Jerusalem Post, ссылаясь на свои источники, спрогнозировало дату нападения Ирана на Израиль: оно состоится по той же схеме, что и серия терактом ХАМАС 7 октября прошлого года: иранские военные дождутся большого иудейского праздника и атакуют, когда израильтяне, включая военных и спецслужбы, будут заняты религиозными действиями.

Подобный праздник состоится в Израиле через неделю – в понедельник вечером 12 августа начнется Девятое ава, когда иудеи почитают память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов. Решимость КСИР атаковать Израиль именно в этот день усиливает символическое содержание праздника: они попытаются разрушить Израиль в третий раз.

Иран, прогнозирует TJP, будет действовать не в одиночку, а одновременно с "Хезболлой", которая нападет на Израиль с севера.

В то же время, портал Axios, поговоривший с источниками в Израиле и США, прогнозирует нападение КСИР на неделю раньше - уже в этот понедельник, 5 августа. 

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