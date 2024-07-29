Италия попросила Иран не воевать с Израилем

МИД Италии от имени G7 попросил иранское руководство не вступать в военный конфликт с Израилем после убийства главы политического крыла ХАМАС Исмаила Хании. В обмен ведомство предложило президенту Масуду Пезешкиану реанимацию нормальных контактов Ирана с Евросоюзом.

Дипломатический представитель Исламской Республики Иран в Италии получил сегодня от итальянского МИД официальное письмо, адресованное иранскому руководству. В письме итальянские власти просят Тегеран не начинать боевых действий на Ближнем Востоке в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В МИД Италии подчеркнули, что встреча ведомственного секретаря с иранским послом была начальным шагом государства в диалоге с Тегераном: Рим направил через него послание властям Ирана и ожидает теперь ответа.

В письме подчеркивается, что Италия просит Иран не давать военный ответ на убийство Исмаила Хании не только от своего лица, но и от лица всех членов G7, в которой Рим председательствует в этом году.

В обмен Италия предложила активизацию диалога Евросоюза с Ираном, заявив, что ожидает такого шага от нового президента Масуда Пезешкиана.

"Италия и "семерка" всегда готовы участвовать в любой политической и дипломатической деятельности в целях деэскалации"

– МИД Италии