Вестник Кавказа

Италия попросила Иран не воевать с Израилем

Вид на Рим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Италии от имени G7 попросил иранское руководство не вступать в военный конфликт с Израилем после убийства главы политического крыла ХАМАС Исмаила Хании. В обмен ведомство предложило президенту Масуду Пезешкиану реанимацию нормальных контактов Ирана с Евросоюзом.

Дипломатический представитель Исламской Республики Иран в Италии получил сегодня от итальянского МИД официальное письмо, адресованное иранскому руководству. В письме итальянские власти просят Тегеран не начинать боевых действий на Ближнем Востоке в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В МИД Италии подчеркнули, что встреча ведомственного секретаря с иранским послом была начальным шагом государства в диалоге с Тегераном: Рим направил через него послание властям Ирана и ожидает теперь ответа.

В письме подчеркивается, что Италия просит Иран не давать военный ответ на убийство Исмаила Хании не только от своего лица, но и от лица всех членов G7, в которой Рим председательствует в этом году.

В обмен Италия предложила активизацию диалога Евросоюза с Ираном, заявив, что ожидает такого шага от нового президента Масуда Пезешкиана.

"Италия и "семерка" всегда готовы участвовать в любой политической и дипломатической деятельности в целях деэскалации"

– МИД Италии

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1080 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран потребовал от ЕС надавить на Израиль

Иран потребовал от ЕС надавить на Израиль

Нетаньяху обсудил с Байденом защиту Израиля

Нетаньяху обсудил с Байденом защиту Израиля

США просили Иран не отвечать на убийство Хании – CNN

США просили Иран не отвечать на убийство Хании – CNN

Как Иран ответит на убийство Исмаила Хания?

Как Иран ответит на убийство Исмаила Хания?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы