Франция попросила своих граждан срочно покинуть Иран

Французское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Иран. Причина – ухудшение обстановки в регионе.

Франция призвала своих граждан в ближайшее время покинуть Иран. Об этом сказано в коммюнике французского МИД, опубликованном 2 августа.

"В связи с повышенным риском военной эскалации в регионе, всем гражданам Франции, находящимся в Иране, настоятельно рекомендуется покинуть страну как можно скорее"

– МИД Франции

В ведомстве также напомнили, что французским гражданам изначально не рекомендуется посещать эту страну.