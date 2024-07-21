Власти Ингушетии успешно улаживают кровные конфликты

Примирительным комиссиям Ингушетии только за первое полугодие удалось уладить в регионе 34 конфликта между кровниками, которые грозили перерасти в серьезное родовое противостояние.

Примирительные комиссии в Ингушетии успешно справляются с конфликтами между враждующими семьями и тейпами: улажено 43 кровных конфликта, которые возникали не только из-за серьезных причин, но и из-за неумения решить бытовые вопросы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Сторонники этого обычая утверждают, что он служит важным средством защиты чести и достоинства семьи. В их понимании, месть - это способ восстановления справедливости, когда официальные институты, по их мнению, не могут выполнить свою роль. ...Современные правовые системы стремятся заменить такие практики более конструктивными методами разрешения конфликтов. И мы должны идти именно по такому пути"

- Махмуд-Али Калиматов

Конечно, были и серьезные конфликты, но все же большинство поводов для кровной мести становились бытовые ссоры и земельные споры, которые вполне можно было уладить и мирно: так, представители двух крупных тейпов не сошлись в мнении о принадлежности башенных комплексов, передает "АиФ-Ставрополье".

Глава региона назвал кровную месть "бесконечными циклами насилия", из-за которых зачастую страдают невинные люди: все подобные разногласия можно решить диалогом с обеими сторонами, добавил он.