Азербайджанские бегуны посоревнуются у Эльбруса

В Кабардино-Балкарии стартует забег, участниками которого станут спортсмены из России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

Бегуны из России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана – всего более 2 тыс человек – примут участие в забеге вокруг Эльбруса. Дистанция превышает 130 км.

«Alpindustria Elbrus race" уже в 12-й раз встречает спортсменов на самой высокогорной гонке страны с девятью дистанциями для взрослых и одной для детей в возрасте до 12 лет. Утро - забег вокруг Эльбруса и еще одна дистанция на 80 км стартуют на поляне Азау 173 человека»

– представитель организаторов Екатерина Лузина.

По ее словам, маршруты отличается повышенной сложностью – всего 137 км с набором высоты при контрольном времени в 45 часов. Поэтому на дистанцию выйдут лучшие из лучших.