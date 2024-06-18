Архыз примет фестиваль бега Wild Trail

Любители бега в горах со всей России смогут посоревноваться в забегах в горах в рамках фестиваля Wild Trail, который пройдет в Карачаево-Черкесии в эти выходные. Принять участие в нем смогут даже дети и домашние животные.

Масштабный фестиваль спорта и музыки Wild Trail состоится на курорте Архыз в КЧР в ближайшие субботу-воскресенье, рассказали в его пресс-службе.

Попробовать свои силы в беге по пересеченной местности смогут свыше 3 тыс спортсменов, которые приедут в Архыз со всей страны.

Бегуны смогут выбрать дистанцию себе по силам. В числе вариантов – забег на один день на разные дистанции, начиная от 14 км и заканчивая 52 км.

Кроме того, предлагается двухдневное состязание: за субботу и воскресенье нужно будет преодолеть 32, 68 или сто километров.

Так как 2024-й – Год семьи, то в программу включены соревнования для детей до 14 лет, с уменьшенными дистанциями. Еще к одному забегу можно будет присоединиться вместе со своими пушистыми любимцами.