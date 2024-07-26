На Астану обрушилась водная стихия

Столица Казахстана сегодня вечером в буквальном смысле ушла под воду – ее улицы больше напоминают реки, а штормовое предупреждение, которое дали казахстанские синоптики, мощная гроза реализовала с лихвой.

Как и прогнозировали синоптики, на столицу Казахстана сегодня вечером обрушилась водная стихия – ливень в Астане шел сплошной стеной, в городе затопило множество улиц, а автомобильные пробки достигли 10 баллов, сообщили в акимате столицы.

"В связи с обильными осадками по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады"

- акимат Астаны

В городе отключились сразу шесть линий электропередачи, энергетикам предстоит восстановить их работу, на местах обрывов уже работают все оперативно-выездные бригады и техника АО "Астана-РЭК", передает Sputnik Казахстан.

Вода буквально парализовала часть городских улиц, на которых не видно ни пешеходов, ни автомобилей - откачивать воду вышли 200 единиц техники.

Впрочем, на этом катаклизм не закончился – синоптики обещают, что завтра астанинцев ждет такая же гроза.