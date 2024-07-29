США консультируют Минобороны Армении

Армянское министерство обороны получает консультативную помощь от Вашингтона – информацию об этом подтвердили в самом ведомстве, изначально она исходила от американской стороны.

Америка проводит консультации с Минобороны Армении, заявили в ведомстве.

Таким образом военное ведомство отозвалось на вызвавшее широкий резонанс высказывание замгоссекретаря США Узры Зеи, пишет Арменпресс.

Ранее американская дипломат заявила, что в МО Армении будет на постоянной основе работать советник от штатов.

"В рамках армейских реформ Минобороны Армении получает консультативную поддержку со стороны различных международных партнеров, которая может быть краткосрочной или долгосрочной"

– Минобороны Армении

Напомним, в середине июля в Армении прошли многодневные армяно-американские учения Eagle Partner 2024.