Вестник Кавказа

Ольга Любимова рассказала о новом кинофестивале

Железноводск в Ставропольском крае
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Министр культуры России Ольга Любимова сегодня приехала в Железноводск, где рассказала подробности предстоящего нового кинофестиваля Ferrum-24, который в конце сентября примет курортный город.

Курортный Железноводск сегодня посетила министр культуры РФ Ольга Любимова - в городском Дворце культуры имени Сергея Пускепалиса она провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала подробности предстоящего кинофестиваля Ferrum-24.

Новый фестиваль будет посвящен памяти заслуженного артиста и режиссера Сергея Пускепалиса, погибшего в автокатастрофе в 2022 году – он был инициатором и художественным руководителем кинофестиваля "Герой и время", который прошел только один раз, отметила министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Фестиваль будет не только парадом российского кино – любители рока познакомятся с творчеством рок-группы "Смысловые галлюцинации", на нем пройдет вечер памяти режиссера Леонида Гайдая, мастер-классы по актерскому мастерству.

Конечно, здесь будет и своя длинная красная дорожка, по которой пройдут звезды кино и театра Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Ирина Купченко, Алена Бабенко, Александр Олешко и многие другие.

Минкульт России окажет новому кинофестивалю всяческую поддержку, пообещала глава ведомства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
730 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Список культурного наследия Ингушетии пополнился новым объектом

Список культурного наследия Ингушетии пополнился новым объектом

Никиту Михалкова наградили за развитие Пятигорска

Никиту Михалкова наградили за развитие Пятигорска

Прокуратура Абхазии выяснила причины пожара в галерее

Прокуратура Абхазии выяснила причины пожара в галерее

Ватикан: Азербайджан это родина Албанской апостольской церкви

Ватикан: Азербайджан это родина Албанской апостольской церкви

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы