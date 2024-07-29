Ольга Любимова рассказала о новом кинофестивале

Министр культуры России Ольга Любимова сегодня приехала в Железноводск, где рассказала подробности предстоящего нового кинофестиваля Ferrum-24, который в конце сентября примет курортный город.

Курортный Железноводск сегодня посетила министр культуры РФ Ольга Любимова - в городском Дворце культуры имени Сергея Пускепалиса она провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала подробности предстоящего кинофестиваля Ferrum-24.

Новый фестиваль будет посвящен памяти заслуженного артиста и режиссера Сергея Пускепалиса, погибшего в автокатастрофе в 2022 году – он был инициатором и художественным руководителем кинофестиваля "Герой и время", который прошел только один раз, отметила министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Фестиваль будет не только парадом российского кино – любители рока познакомятся с творчеством рок-группы "Смысловые галлюцинации", на нем пройдет вечер памяти режиссера Леонида Гайдая, мастер-классы по актерскому мастерству.

Конечно, здесь будет и своя длинная красная дорожка, по которой пройдут звезды кино и театра Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Ирина Купченко, Алена Бабенко, Александр Олешко и многие другие.

Минкульт России окажет новому кинофестивалю всяческую поддержку, пообещала глава ведомства.