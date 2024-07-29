Незаконное имущество на крупную сумму нашли у экс-замначальника кубанского МЧС

Экс-замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в коррупции. Он и его родственники приобрели более 250 млн рублей незаконным путем. Имущество арестовано и будет передано государству.

Полиция обнаружила у экс-замначальника МЧС по Кубани Сергея Симоненко и его родни более 250 млн рублей, около 20 объектов недвижимости и столько же дорогих автомобилей. Их наличие вызвало вопросы, рассказали в ведомстве.

«Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы. Кроме того, у Симоненко и его родственников нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6»

- правоохранительные органы

Имущество будет обращено в государственный доход по требованию Генпрокуратуры, как нажитое нелегальными способами, передали ТАСС в органах правопорядка.

Ранее поступила информация об аресте бывшего замначальника кубанского МЧС и возбуждении уголовного дела. До этого, Генпрокуратура потребовала обратить незаконное имущество в пользу государства у суда Краснодарского края.

Отмечается, что Симоненко стал заместителем главы МЧС по Кубани два года назад. Ранее он покинул ведомство из-за возраста. Пожарник в 2017 году имел официальный доход в один млн рублей, а его жена почти в три млн.