Вестник Кавказа

Бизнес на костях: арестован экс-советник мэра Сочи  

Бизнес на костях: арестован экс-советник мэра Сочи  
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-советника мэра Сочи арестовали до 30 сентября. Он обвиняется в том, что брал взятки за места для захоронения на городских кладбищах.

Согласно судебному решению ближайшие 2 месяца бывший советник мэра Сочи проведет за решеткой. Родиону Пищуру инкриминируют получение взяток за места на кладбищах города.

"Суд постановил избрать в отношении Пищура меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 30 сентября"

– судья городского суда

Ранее прищур занимал должность советника по экономическим вопросам главы города-курорта. Следствие установило факты того, что обвиняемый с подельниками брали взятки в размере 200 тыс до трех миллионов рублей за возможность упокоиться на кладбищах, расположенных в черте города. По данным оперативников за месяц группа получала порядка 15 млн рублей.

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