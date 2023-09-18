Без вести пропавшим на Карабахской войне остается 3961 гражданин Азербайджана

Азербайджанские эксперты подсчитали число исчезнувших в годы Карабахской войны граждан Азербайджана – оно достигло 3961 человека. Подавляющее большинство пропало без вести во время армянской агрессии в начале 90-х годов. 8 человек исчезли во время последних боев в сентябре-ноябре 2020 года.

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести подвела сегодня предварительные итоги по установлению численности граждан республики, исчезнувших в ходе Карабахской войны. По данным комиссии, сейчас речь идет о 3961 гражданине АР, чья судьба до сих пор неизвестна.

Представители госкомиссии уточнили, что среди них только 8 граждан – это лица, пропавшие без вести во время финальных боевых действий Карабахской войны в 2020 году. Остальные 3953 гражданина – это жертвы армянской агрессии начала 90-х годов прошлого века.

Эксперты подчеркнули, что комиссия продолжает получать обращения от граждан об исчезнувших на Карабахской войне родственниках, поэтому с высокой вероятностью в дальнейшем число без вести пропавших вырастет еще. В связи с этим они попросили население активнее подавать заявления об исчезнувших близких.

Также семьям пропавших без вести необходимо предоставить государству образцы ДНК для идентификации останков, которые после войны находят на освобожденных территориях Азербайджана.

Напомним, что в этом году госкомиссии удалось идентифицировать останки 73 пропавших без вести. Кости убитых армянскими оккупантами азербайджанских граждан были обнаружены в братских могилах неподалеку от города Ходжалы и в селениях Дашалты, Сарыджалы и Эдилли.