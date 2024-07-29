Боксер из Казахстана гарантировал себе медаль Олимпиады

Казахстанский боксер вышел в полуфинал ОИ-2024, победив азербайджанского спортсмена. Следующим соперником Нурбека Оралбая будет боксер из Доминиканской Республики.
Боксер Нурбек Оралбай (Казахстан) вышел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 80 кг, гарантировав себе медаль Игр в Париже.
В четвертьфинальном поединке он оказался сильнее Мурада Аллахвердиева, выступающего за Азербайджан. В 1/2 финала соперником Оралбая будет Кристиан Хавьер Пиналес из Доминиканской Республики.
Во втором полуфинале победитель боя Александр Хижняк (Украина) – Де Соуза Перейра Вандерлей (Бразилия) встретится с победителем пары Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) – Арлен Лопес Кардона (Куба).