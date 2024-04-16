ЕС пригрозил Грузии оставить ее без денег

ЕС может полностью прекратить предоставление финансовой помощи Грузии – о такой возможности рассказал представитель его внешнеполитической службы. По словам Петера Стано, причина – в законе об иноагентах.

Грузия может полностью лишиться финансовой помощи Евросоюза – ЕС рассматривает такую возможность после того, как был запущен реестр в рамках закона об иноагентах, сообщил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

"Мы рассматриваем возможность приостановки нашей финансовой помощи правительству"

– дипломат

Стано пояснил, что Брюссель продолжает испытывать обеспокоенность из-за того, как развивается политическая ситуация в Грузии. Представитель евродипломатии подчеркнул, что вступление закона об иноагентах в силу – это "шаг назад" на пути евроинтеграции Грузии.

Дипломат отметил, что Евросоюз уже заморозил 30 млн евро, которые предназначались для укрепления грузинской обороны.

Кроме того, по его словам, Брюссель ограничил политические контакты с Тбилиси – продолжают поддерживаться лишь те, что помогут найти выход из нынешнего положения.

Закон об иноагентах в Грузии – о чем он?

Вызвавший широкий резонанс, а точнее шквал критики, причем как внутри страны, так и на Западе, закон "О прозрачности иностранного влияния" ставит целью вывести на свет НПО и СМИ, которые финансируются из-за границы. Критерий организации, проводящей интересы иностранных сил, – минимум 20% зарубежного финансирования. Такие субъекты должны включаться в специальный публичный реестр.