Кобахидзе пообещал построить церковь на месте гибели 33 человек в Шови

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе памятных мероприятий, посвященных первой годовщине трагедии на курорте Шови, пообещал, что на его территории будет возведена церковь.
Напомним, что ровно год назад на высокогорный курорт Шови сошел масштабный оползень – под его массой оказались 33 отдыхавших на курорте человека. Все они погибли.
"Это была очень большая трагедия, потрясшая всю страну. И сегодня наш долг проявить максимум внимания и сострадания"
– Ираклий Кобахидзе
Глава грузинского Кабмина отметил, что семьи жертв природного катаклизма обращаются к государству с предложениями по строительству на территории бывшего курорта, и власти намерены реализовать одно из них – возвести церковь.
"Это будет своего рода малое сочувствие, которое можно выразить людям, у которых погибли члены семьи"
– Ираклий Кобахидзе
Грузинский премьер не уточнил, будет ли государство строить церковь полностью за свое счет или начнет искать частного инвестора.