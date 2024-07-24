Кобахидзе пообещал построить церковь на месте гибели 33 человек в Шови

По просьбе семей жертв природной катастрофы, произошедшей год назад в Шови, на территории разрушенного курорта власти Грузии построят церковь. По словам председателя правительства Ираклий Кобахидзе, это станет проявлением сочувствия властей гражданам, потерявших родственников 3 августа 2023 года.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе памятных мероприятий, посвященных первой годовщине трагедии на курорте Шови, пообещал, что на его территории будет возведена церковь.

Напомним, что ровно год назад на высокогорный курорт Шови сошел масштабный оползень – под его массой оказались 33 отдыхавших на курорте человека. Все они погибли.

"Это была очень большая трагедия, потрясшая всю страну. И сегодня наш долг проявить максимум внимания и сострадания"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского Кабмина отметил, что семьи жертв природного катаклизма обращаются к государству с предложениями по строительству на территории бывшего курорта, и власти намерены реализовать одно из них – возвести церковь.

"Это будет своего рода малое сочувствие, которое можно выразить людям, у которых погибли члены семьи"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер не уточнил, будет ли государство строить церковь полностью за свое счет или начнет искать частного инвестора.