Израильский МИД вызвал заместителя посла Турции

В Израиле возмущены тем, что посольство Турции приспустило сегодня в флаг в знак траура по убитому Исмаилу Хании. Глава МИД еврейского государства отметил, что они не будут мириться с подобными выходками.

МИД Израиля вызвал 2 августа заместителя посла Турции в Тель-Авиве. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац.

Ранее сегодня посольство Турции приспустило флаг в знак траура по убитому Исмаилу Хании.

"Я поручил сотрудникам МИД вызвать заместителя посла Турции в Израиле для вынесения строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен на половину флагштока на здании посольства Турции в Тель-Авиве в ответ на ликвидацию Исмаила Хании - лидера террористической организации ХАМАС"

– Исраэль Кац

Он подчеркнул, что Израиль не будет терпеть выражения скорби по представителю ХАМАС, причастного к палестинской атаке на армейские объекты и населенные пункты Израиля, которая произошла в прошлом году.

"Если представители посольства хотят скорбеть, то им следует отправиться в Турцию и скорбеть вместе со своим хозяином Эрдоганом"

– глава министерства