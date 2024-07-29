Вестник Кавказа

Траур объявлен в Турции в связи с убийством Хании

Исмаил Хания
© Фото: агентство Mehr
В Турции объявили траур из-за смерти Исмаила Хании. Член ХАМАС был ликвидирован израильскими военными в своей резиденции в Тегеране.

Президент Турции объявил национальный траур в связи убийством Исмаила Хании. Об этом сказано в указе, подписанном сегодня Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Чтобы продемонстрировать нашу поддержку палестинскому делу и нашу солидарность с палестинскими братьями и сестрами после гибели Исмаила Хании, объявляю национальный траур 2 августа"

– турецкий лидер

Из указал следует, что завтра во всех турецких диппредставительствах и государственных учреждения будут приспущены флаги.

Напомним, накануне в ХАМАС сообщили, что Исмаил Хания погиб во время ракетной атаки, совершенной израильскими военными. Ракета застала его в его резиденции в столице Ирана.

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