Первый модульный ФОК откроют в Адыгее к концу года

В год, который стал юбилейным для Тахтамукайского района, здесь введут в эксплуатацию несколько новых социальных объектов, в том числе и модульный ФОК – он станет первым таким зданием в Адыгее.

Строительство нескольких важных социальных объектов будет окончено в этом году в одном из районов Адыгеи – Тахтамукайском, расположенном на северо-западе республики. Подробности рассказал глава региона Мурат Кумпилов.

Он напомнил, что нынешний год – юбилейный: в 2024-м Тахтамукайский район отмечает столетие со дня создания.

Кумпилов уточнил, что в праздничный для района год в районе были реализованы несколько крупных проектов, в результате здесь откроются новые школы и поликлиника.

"Уже к концу года в Яблоновском построим первый в республике модульный физкультурно-оздоровительный комплекс и еще один большой ФОК на территории стадиона"

– Кумпилов

Глава региона отметил, что строительство этих спортивных сооружений уже ведется. Он рассказал и об их значении: благодаря новым ФОКам, уменьшится нагрузка на спортшколу N3.

По словам Кумпилова, в сентябре в Тахтамукайском районе распахнут свои двери две новые школы. Одна будет действовать в ауле Новая Адыгея, вторая – в Яблоновском. Оба учреждения уже готовятся к открытию.

Третья школа, также в Яблоновском, заработает чуть позже, но тоже скоро, в 2024 году. В общей сложности появится более 3,5 тыс школьных мест.

Напомним, юбилей Тахтамукайского района, где живут более 127 тыс человек, приходится на сентябрь.