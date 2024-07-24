Первый модульный ФОК откроют в Адыгее к концу года

Строительство нескольких важных социальных объектов будет окончено в этом году в одном из районов Адыгеи – Тахтамукайском, расположенном на северо-западе республики. Подробности рассказал глава региона Мурат Кумпилов.
Он напомнил, что нынешний год – юбилейный: в 2024-м Тахтамукайский район отмечает столетие со дня создания.
Кумпилов уточнил, что в праздничный для района год в районе были реализованы несколько крупных проектов, в результате здесь откроются новые школы и поликлиника.
"Уже к концу года в Яблоновском построим первый в республике модульный физкультурно-оздоровительный комплекс и еще один большой ФОК на территории стадиона"
– Кумпилов
Глава региона отметил, что строительство этих спортивных сооружений уже ведется. Он рассказал и об их значении: благодаря новым ФОКам, уменьшится нагрузка на спортшколу N3.
По словам Кумпилова, в сентябре в Тахтамукайском районе распахнут свои двери две новые школы. Одна будет действовать в ауле Новая Адыгея, вторая – в Яблоновском. Оба учреждения уже готовятся к открытию.
Третья школа, также в Яблоновском, заработает чуть позже, но тоже скоро, в 2024 году. В общей сложности появится более 3,5 тыс школьных мест.
Напомним, юбилей Тахтамукайского района, где живут более 127 тыс человек, приходится на сентябрь.