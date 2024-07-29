Боксеры из Азербайджана и Казахстана пробились в финал Олимпиады

Альфонсо Домингес и Нурбек Оралбай вышли в финал ОИ-2024. Домингес примет участие в решающем поединке олимпийского турнира в категории до 92 кг, а Оралбай – до 80 кг.

Боксеры Альфонсо Домингес и Нурбек Оралбай вышли в финал Олимпийских игр в Париже.

Представитель Азербайджана Альфонсо Домингес примет участие в решающем бою в весовой категории до 92 кг. В полуфинале он был сильнее испанца Эммануэля Рейеса Пла.

Его соперником в финале, который начнется 9 августа в 23:34 (мск), будет победитель пары Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) – Довлат Болтаев (Таджикистан).

В свою очередь, Нурбек Оралбай из Казахстана поборется за золотую медаль в категории до 80 кг. В полуфинальном поединке он победил Кристиана Хавьера Пиналеса из Доминиканской Республики.

Соперник Оралбая определится в бою Александр Хижняк (Украина) - Арлен Лопес Кардона (Куба). Финал пройдет 7 августа в 23:51 (мск).