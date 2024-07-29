Машина полностью сгорела в Армении

Пожар произошел в поле в Ширакской области Армении. Пламя полностью уничтожило грузовой автомобиль. В момент возгорания внутри находился водитель.

Трагедия едва не произошла в одном из армянских сел, рассказали в Спасательной службе МВД страны.

Машина ЗиЛ запылала в поле неподалеку от населенного пункта Дзитанков.

Водителю оперативно помогли местные жители. Еще до того, как на место событий добрались пожарные, они сами отвезли водителя в больницу.

Врачи оказали ему помощь. Мужчина 33 лет был в состоянии средней тяжести.