МИД попросил граждан Армении отказаться от поездок в Ливан

Армянский МИД призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан. Причина – ухудшение ситуации в этой стране.

МИД Армении рекомендовал своим гражданам не посещать Ливан в ближайшее время.

"Выражая надежду, что в дружественном Ливане сохранятся мир и стабильность, МИД Армении призывает граждан страны временно воздержаться от поездок в Ливан, если в этом нет острой необходимости"

– внешнеполитическое ведомство

В МИД также обратились к гражданам республики, которые сейчас находятся на территории Ливана.

"Министерство настоятельно призывает граждан Армении <…> проявлять максимальную осторожность, избегать посещения регионов, подвергшихся атакам в последние дни, а также следовать официальным сообщениям и предупреждениям ливанских властей"

– МИД республики

В релизе сказано, что при возникновении проблем армянские граждане могут обратиться в посольство страны в Ливане.