Турция установила новый рекорд по экспорту товаров

Турция рекордными темпами наращивает экспорт своих товаров – только за минувший июль страна экспортировала их на $22,5 млрд, выйдя на исторический максимум в годовом исчислении.

За минувший июль Турция экспортировала своих товаров на $22,5 млрд – это исторический максимум в месячном исчислении, сообщил сегодня министр торговли страны Омер Болат.

Всего за 12 месяцев страна экспортировала своей продукции на $261,5 млрд, нарастив экспорт на 3,4% в годовом исчислении, что – еще один рекорд для Турции, передает турецкое информационное агентство Anadolu,

В сравнении с тем же периодом минувшего 2023 года страна нарастила экспорт своих товаров на 13,8%, при этом импорт сократился на 7,9%, до $32,3 млрд, отметил министр.