В Эчмиадзине сегодня тушили сильный пожар

Сегодня днем в одном из ресторанов армянского Эчмиадзина вспыхнул крупный пожар, для тушения которого были задействованы четыре расчета огнеборцев – к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня днем в одном из ресторанов города Эчмиадзин в Армавирской области вспыхнул сильный пожар, сообщили в спасательной службе МВД Армении.

Звонок о возгорании потупил на пульт дежурного около полудня (11:00 мск) - на место происшествия были отправлены четыре боевых расчета пожарно-спасательных отрядов, передает NEWS.am.

Локализовали огонь в 13:26 (12:26 мск), а полностью потушили его в 13:50 (12:50 мск). Помещение сильно пострадало – полностью выгорело около 70 кв м крыши и деревянная стена зала площадью около 10 кв м, однако к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, Эчмиадзин - город в Армавирской области Армении, один из наиболее значительных культурных и религиозных центров страны. Эчмиадзин - исторический центр Армянской апостольской церкви. В городе находятся Эчмиадзинский монастырь с резиденцией католикоса, на территории которого расположен построенный в IV веке Эчмиадзинский кафедральный собор, а также богословские учебные заведения.