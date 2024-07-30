Вестник Кавказа

Иран созывает встречу для обсуждения последствий убийства Хании

Исмаил Хания
© Фото: агентство Mehr
В Иране намерены обсудить последствия убийства руководителя политбюро ХАМАС, произошедшего на прошлой неделе. Он был ликвидирован израильскими военными.

В Иране состоится встреча, на которой будут обсуждаться последствия убийства Исмаила Хании, возглавлявшего политбюро ХАМАС. Об этом сообщают 5 августа местные средства массовой информации.

На встречу приглашены все послы и руководители иностранных дипмиссий в Исламской Республике.

С иранской стороны в ней примет участие и.о. главы МИД Али Багери Кани.

Что произошло?

Руководитель политбюро ХАМАС был уничтожен израильскими военными на прошлой неделе. Он погиб в результате ракетного удара, который пришелся на его резиденцию в Тегеране.

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