Сибирская язва в Казахстане: возможную вспышку расследуют в Костанайской области

Более двух десятков коров погибли в одном из сел Костанайской области Казахстана. Причиной гибели животных могла стать сибирская язва, но специалисты не исключают и других заболеваний.

Вспышка сибирской язвы, возможно, произошла в Казахстане, а точнее в селе Приречном, расположенном в Костанайской области.

Как сообщили в управлении ветеринарии, более десяти коров умерли на предприятии "Алтай", причем несколько лет назад там уже фиксировались случаи заболевания.

Однако, подчеркнули в ведомстве, в этом году, весной, все погибшие животные были привиты от сибирской язвы. Поэтому возможно, что причиной падежа стало какое-то другое заболевание, а возбудитель сибирской язвы обнаруживается в анализах из-за вакцины. Тем не менее, в Приречном действует карантин.

Диагноз уточнят специалисты в лаборатории в Астане, по итогам окончательных анализов будут приняты соответствующие меры, передает Tengrinews.kz.

Отметим, что карантин по сибирской язве в Казахстане отменяется спустя 15 дней после последней гибели и после всех мер, которые предпринимаются в таких случаях.Но если выяснится, что коровы погибли от другой болезни, то карантин снимут раньше.

В областном управлении ветеринарии заявили, что в последние пять дней симптомов сибирской язвы у скота не наблюдалось, животные в удовлетворительном состоянии, ни одно не погибло.