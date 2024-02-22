Вестник Кавказа

Экспорт российских товаров в Турцию сократился

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия сократила экспорт своих товаров в Турцию. По итогам июня общая стоимость упала на $835 млн. Экспорт также снизили Испания, США, Малайзия, Франция и Британия.

Общая стоимость поставок товаров из России в Турцию по итогам июня 2024 года упала на $835 млн и опустилась до уровня в $2,95 млрд.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на личные подсчеты, данный спад стал наибольшим среди ключевых торговых партнеров Турции. Поставки сократили Италия (на $714 млн), Китай ($481 млн), Швейцария ($443 млн), Германия ($364 млн).

В списке лидеров стран по темпам снижения экспорта в Турцию оказались Испания, Штаты, Малайзия, Франция и Великобритания.

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