Незаконное владение городской землей выявили в Махачкале

Сотрудники махачкалинской прокуратуры обнаружили нарушение земельного законодательства Дагестана – житель республиканской столицы, подделав документы, нелегально стал владельцем земельного участка. Мужчина попал под уголовное преследование.

Житель Махачкалы нелегально стал владельцев участка земли ценой в десять млн рублей, сообщили в местной прокуратуре.

Прокуратура Советского района дагестанской столицы провела проверку по поводу соблюдения земельного законодательства. Во время работы они обнаружили участок, чей размер составил около трех тыс кв м, на улице Лаптиева. Он значился в собственности у махачкалинца.

Выяснилось, что он подделал документы, а именно постановление руководителя администрации от 2002 года, где был прописан факт присвоения городской земли.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 327 (подделка официального документа) и 159 УК РФ (мошенничество)"

- прокуратура Дагестана