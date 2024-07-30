Грабители вскопали Маркулское городище в Абхазии

Участок на Маркулском городище раскопали черные кладоискатели и уничтожили ценную информацию для исследования. Что конкретно украли грабители неизвестно.

Черные кладоискатели напали на Маркулское городище в Абхазии, рассказала археолог Галина Требелева.

Весь участок и культурный слой перекопан злоумышленниками. Что они взяли с собой, со слов археолога, неизвестно.

"Они не слоями снимали грунт, а просто целыми ямами все перекопали. То есть мы не получаем информацию, кто был захоронен, как был захоронен, как лежал человек, какие материалы и с какой стороны от него лежали, как была перекрыта черепица. Мы не получаем огромную информацию о том образе и верованиях людей, которые там были захоронены"

- Галина Требелева

Она сомневается, что раскопанный курган имеет какую-то ценность для грабителей. Археологи редко находят что-то действительно ликвидное для продажи на рынке металлов. Самое ценное, что они находят – информация, которую и разрушили грабители, сообщила Галина Требелева изданию Sputnik.

К сожалению, исследование прервалось, однако команда археологов продолжила копать разграбленные ямы для поиска одиночных ценных аретфактов.

Меркулское городище не впервые стало объектом интереса у черных копателей. В 2023 году несколько грабителей хотели прокопать один участок, но его владелец заметил и прогнал их. Позже специалисты обнаружили там бронзовый котел ситула.