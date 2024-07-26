В Абхазии нашли новую сверхглубокую пещеру

Абхазия продолжает раскрывать свои тайны - на Бзыбском хребте экспедиция Российского союза спелеологов открыла новую пещеру, которая может войти в число самых глубоких в мире.

В Абхазии завершился первый этап экспедиции Российского союза спелеологов, который принес новые открытия – новую неизвестную ранее пещеру обнаружили на Бзыбском хребте, рассказал руководитель экспедиции Сергей Левашев.

"Такие исследования дают смысл жизни очень многим людям, которые этим занимаются. Они позволяют человеку понять, что он на своем месте, занимается тем, что у него хорошо получается, в чем он может быть полезен не только для себя, но и для других людей"

- Сергей Левашев

Путь к находке был нелегким – пещера открылась ученым на хребте горы Напра, добираться к ней пришлось 11 часов, однако открытие компенсировало все трудности, передает Sputnik Абхазия.

Сейчас пещера изучается, и не исключено, что она пополнит список самых глубоких пещер мира, а может даже возглавит его, ведь четыре таких сверхглубоких пещеры открыты именно здесь.

Следующий этап работ продлится с 28 сентября по 20 октября, добавил ученый.