В иранской провинции Систан и Белуджистан бушует песчаная буря

В Иране бушует песчаная буря: она охватила провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке, с поражением дыхательных органов в больницы попали больше тысячи человек, буря пока не стихает.

Иранскую провинцию Систан и Белуджистан охватила пыльная стихия: видимость на дорогах упала до нескольких метров, шквалистый ветер гнет к земле зеленые насаждения, но тяжелее всего стихию переживают люди - в зоне бедствия оказались районы с населением более миллиона человек.

Очень многих буря уложила на больничные койки – врачи отмечают у них поражение дыхательных органов и трудности с дыханием, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Сейчас в больницах провинции насчитывается 1362 человека, врачи делают для них все возможное, чтобы восстановить функции легких, сообщают местные службы.

Когда пыльная буря пойдет на убыль, синоптики пока не знают – стихия длится уже несколько дней.