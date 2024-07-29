Вестник Кавказа

В иранской провинции Систан и Белуджистан бушует песчаная буря

В иранской провинции Систан и Белуджистан бушует песчаная буря
© Фото: Tasnim
В Иране бушует песчаная буря: она охватила провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке, с поражением дыхательных органов в больницы попали больше тысячи человек, буря пока не стихает.

Иранскую провинцию Систан и Белуджистан охватила пыльная стихия: видимость на дорогах упала до нескольких метров, шквалистый ветер гнет к земле зеленые насаждения, но тяжелее всего стихию переживают люди - в зоне бедствия оказались районы с населением более миллиона человек.

Очень многих буря уложила на больничные койки – врачи отмечают у них поражение дыхательных органов и трудности с дыханием, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Сейчас в больницах провинции насчитывается 1362 человека, врачи делают для них все возможное, чтобы восстановить функции легких, сообщают местные службы.

Когда пыльная буря пойдет на убыль, синоптики пока не знают – стихия длится уже несколько дней.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1195 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Два землетрясения потрясли ранним утром Турцию

Два землетрясения потрясли ранним утром Турцию

Землетрясение магнитудой 5,8 потрясло Казахстан

Землетрясение магнитудой 5,8 потрясло Казахстан

На Астану обрушилась водная стихия

На Астану обрушилась водная стихия

Казахстан потрясло на 3,9

Казахстан потрясло на 3,9

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы