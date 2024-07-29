В Абхазии потушили лесной пожар под Гагрой

Три дня понадобилось абхазским спасателям, чтобы полностью потушить лесной пожар, который вспыхнул в Гагрском районе – тушение огня усугублялось тем, что его очаги располагались в труднодоступных местах.

Абхазские пожарные накануне потушили пожар в селе Багрыпста под Гагрой, сообщил сегодня начальник районной ПСЧ Давид Бганба.

Как рассказал Бганба, подлесок вдоль республиканской трассы в районе села Багрыпста вспыхнул утром 1 августа, пламя распространилось на площади около 60 га, однако тушить его было очень сложно – к огню было сложно подобраться пожарным машинам с запасом воды, поскольку пылал он большей частью в труднодоступных для спецтранспорта местах, передает Sputnik Абхазия.

Огонь был локализован уже к ночи того же дня, однако тушение мелких очагов заняло достаточно много времени, помимо этого, пожарные контролировали, чтобы жилые дома и пансионаты региона оставались вне угрозы.

Досталось и даче Сталина "Холодная речка", где частично обгорело одно окно, напомнил глава ПСЧ Гагрского района.