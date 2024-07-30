Граждан Азербайджана призвали отказаться от поездок в Ливан

В Баку призвали граждан Азербайджана отказаться от поездок в Ливан. Согражданам рекомендовали как можно скорее покинуть эту страну.

МИД Азербайджана обратилось к своим гражданам, которые планируют в ближайшее время посетить Ливан и Палестину. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве призвали граждан страны не посещать Ливан без особой необходимости. Согражданам, которые находятся сейчас в Ливане или проживают там, рекомендовали покинуть страну.

Там также попросили своих граждан соблюдать правила безопасности и не посещать места массового скопления людей.

Стоит добавить, что такие же требования МИД выдвинул в отношении граждан Азербайджана, которые в настоящее время находятся или проживают в Палестине.