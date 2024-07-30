Азербайджанский борец сразится за бронзу Олимпиады в Париже

Представитель олимпийской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Сабах Шариати поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024. Утешительные раунды состоятся завтра.

Борец-классик Сабах Шариати, представляющий Азербайджан, примет участие в борьбе за бронзовую награду Олимпиады-2024.

Сегодня спортсмен, выступающий в весовой категории 130 кг, дошел до полуфинала.

Сначала, в 1/8 финала, он победил Хейки Наби, приехавшего на ОИ из Эстонии. В четвертьфинале Шариати взял верх над соперником из Казахстана Алимханом Сыздыковом.

В полуфинале Шариати сразился с самым титулованным борцом в истории Олимпиад, представляющим Кубу Михаином Лопесом Нуньесом. Азербайджанский спортсмен уступил ему со счетом 1:4.

Теперь Шариати предстоят утешительные раунды, в которых спортсмен поборется за бронзу. Они состоятся завтра.

Напомним, на данный момент в копилке сборной Азербайджана две медали. Обе они золотые. Их принесли стране дзюдоисты. Сначала на высшую ступень пьедестала почета поднялся Хидаят Гейдаров (73 кг), а затем Зелим Коцоев (100 кг). Кроме того, у Азербайджана гарантированно будет еще одна медаль: боксер Альфонсо Домингес вышел в финал, так что он получит как минимум серебряную награду. Финальный бой состоится 9 августа.