Азербайджанский борец вышел в полуфинал Олимпиады в Париже

Представитель олимпийской сборной Азербайджана, борец греко-римского стиля Сабах Шариати прорвался на полуфинальный этап Олимпийских игр, которые проходят сейчас в столице Франции.

Представляющий Азербайджан Сабах Шариати, выступающий в греко-римской борьбе, сразится в полуфинале ОИ-2024 в Париже.

В четвертьфинальной схватке он взял верх над борцом из Казахстана Алимханом Сыздыковым.

В полуфинале Шариати предстоит встретиться с самым титулованным борцом в истории Олимпийских игр – кубинцем Михаином Лопесом Нуньесом. Бой начнется в 23.00 мск сегодня. Финалы запланированы на завтра.

Шариати выступает в весовой категории 130 кг.

Напомним, на данный момент в копилке Азербайджане две медали, и обе высшего достоинства. Обе награды принесли стране представители дзюдо: Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев.