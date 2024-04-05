Житель КБР сел в тюрьму за шпионаж против России

В Кабардино-Балкарии жителя поймали за шпионаж против России. Его посадили на длительный срок. Он собирал для Киева информацию о российских войсках.

Жителя Кабардино-Балкарии осудили за шпионаж против России, сообщает пресс-служба республиканской прокуратура.

Следствие установило, что мужчина был завербован СБУ. Он в 2022 году собирал информацию о российских войсках, а сведения передавал куратору.

В 2023 году осужденный пытался наладить связи с украинскими спецслужбами, но его поймали. Он был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.