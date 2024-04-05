Вестник Кавказа

Житель КБР сел в тюрьму за шпионаж против России

Житель КБР сел в тюрьму за шпионаж против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии жителя поймали за шпионаж против России. Его посадили на длительный срок. Он собирал для Киева информацию о российских войсках.

Жителя Кабардино-Балкарии осудили за шпионаж против России, сообщает пресс-служба республиканской прокуратура.

Следствие установило, что мужчина был завербован СБУ. Он в 2022 году собирал информацию о российских войсках, а сведения передавал куратору.

В 2023 году осужденный пытался наладить связи с украинскими спецслужбами, но его поймали. Он был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1070 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спрос на Северный Кавказ снизился в августе - РСТ

Спрос на Северный Кавказ снизился в августе - РСТ

Жару сменят град и ветер на Северном Кавказе

Жару сменят град и ветер на Северном Кавказе

Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали с Безенги кубанского альпиниста

Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали с Безенги кубанского альпиниста

Азербайджанские бегуны посоревнуются у Эльбруса

Азербайджанские бегуны посоревнуются у Эльбруса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы