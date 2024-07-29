Продуктовый вор задержан на Ставрополье

Житель Минераловодском округа Ставрополья отправится под суд после серии краж из продуктовых магазинов. Следствие установило, что он выносил алкоголь под одеждой, не заплатив.

В Минераловодском округе Ставропольского края расследование серии похищений продуктов из местных торговых точек завершилось задержанием местного жителя. Мужчину, который пытался украсть алкогольные напитки, пряча их под одеждой, сотрудники магазина сумели задержать и передать в полицию.

«Часть похищенного гражданин оставлял себе, а остальное продавал. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей»

– МВД России по округу

По словам свидетелей, мужчина пытался спрятать бутылки алкоголя под своей одеждой, надеясь уклониться от оплаты. Однако бдительные продавцы помешали воришке. Он был задержан на месте происшествия. Полицейские составили протокол о правонарушении и доставили его в отделение. В настоящее время злоумышленник ждет суда.