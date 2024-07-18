Вестник Кавказа

Казахстан и Китай нацелились на строительство совместной лунной базы

Полнолуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан и Китай планируют построить на Луне Международную научную лунную станцию – две страны уже заключили меморандум о совместной работе в этом направлении.

Казахстан и Китай заключили меморандум о совместном создании научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли – документ был подписан с казахстанской стороны министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики (МЦРИАП) в июле нынешнего 2024 года.

"Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству Международной научной лунной станции (МНЛС), включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий. Вклад Казахстана также будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами"

- Минцифры Казахстана

Как пояснили в министерстве, главная цель этого соглашения - сотрудничество в процессе разработки и эксплуатации МНЛС: на данном этапе документ предполагает проведение совместных исследований, обмен имеющейся информацией, а также расширение сотрудничества двух стран в сфере науки и космических технологий, передает "АиФ-Казахстан".

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