ДТП с девятью пострадавшими произошло на юго-востоке Армении 

Две иномарки столкнулись сегодня утром в юго-восточной части Армении. В результате аварии пострадали оба водителя и семь человек, находившихся на пассажирских сидениях.

Утром 5 августа на юго-востоке Армении произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на 123-м километре дороги Ереван-Мегри в Вайоцдзорской области примерно в 07:40 по местному времени, передает Shamshyan.com.

Согласно предварительной информации, за рулем автомобиля Mitsubishi находился 36-летний мужчина, а за рулем Ford Transit – 34-летний.

В аварии также пострадали пассажиры обеих иномарок. Различные травмы получили 30-летний и 59-летний мужчины, 23-летняя девушка, а также две 55-летние и две 59-летние женщины. Всех пострадавших отвезли в медицинский центр.

По факту случившегося заведено уголовное дело.