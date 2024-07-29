Вестник Кавказа

Один из пострадавших крупного цепного ДТП скончался в Ереване

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовое ДТП с участием восьми автомобилей произошла в столице Армении на прошлой неделе. Авария унесла жизни нескольких человек.

В Ереване скончался 48-летний Армавира, пострадавший в цепном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 22 июля. Об этом сообщают армянские СМИ.

Авария, в которой столкнулись две фуры и шесть легковых автомобилей, произошла на улице Давид-Бека.

В результате ДТП погибли два человека. Еще двух отвезли в больницу, один из которых скончался сегодня, передает Shamshyan.com.

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